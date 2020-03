Di Marzio: «Lautaro al Barcellona? Difficile spendere 111 milioni oggi»

L’emergenza Coronavirus ostacola il trasferimento di Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona? L’opinione di Gianluca Di Marzio

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile acquisto di Lautaro Martinez da parte del Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni.

«Lautaro-Barcellona prima di quest’emergenza era molto più di un’idea, era una volontà forte di acquistarlo e trovare una soluzione con l’Inter per portarlo in Catalogna. Oggi il filo conduttore delle società è capire quanto perderanno a livello economico: oggi pensare che il Barcellona possa spendere 111 milioni è difficile, potrebbe non succedere più. Mi dicevano che il Barcellona sta perdendo 5 milioni al giorno: bisognerà capire l’impatto economico negativo sulle società. Ipotizzare oggi trattative di cifre così importante potrebbe essere controproducente».