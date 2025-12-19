Bologna Inter, Di Vaio sicuro: «Abbiamo meritato questo traguardo e vogliamo vincere la Supercoppa»

Supercoppa Italiana, Di Vaio carica i rossoblù: “Ci siamo meritati Bologna-Inter e vogliamo onorare la competizione”



Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana, l’attenzione è tutta rivolta a Bologna-Inter, sfida che assegnerà l’ultimo pass per la finale dopo la vittoria del Napoli contro il Milan. Un appuntamento prestigioso, che mette di fronte due squadre reduci da risultati diversi in campionato ma accomunate dall’ambizione di giocarsi un trofeo importante in un contesto internazionale.

Il Bologna arriva a Bologna-Inter dopo la sconfitta interna contro la Juventus, maturata con il punteggio di 0-1 al Dall’Ara. Un ko che non ha però scalfito le certezze del gruppo di Vincenzo Italiano, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni. L’Inter, dal canto suo, si presenta all’appuntamento forte del successo ottenuto a Marassi contro il Genoa, risultato che ha confermato l’ottimo momento di forma dei nerazzurri.

Prima del calcio d’inizio, Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, condividendo le sensazioni dell’ambiente rossoblù in vista di Bologna-Inter. «C’è tensione, ma anche tanta voglia di fare una grande partita – ha spiegato –. Affrontiamo probabilmente la squadra più in forma del campionato e speriamo di essere all’altezza». Di Vaio ha poi sottolineato l’orgoglio del club per il traguardo raggiunto: «Siamo qui perché ce lo siamo meritati. Vogliamo goderci questa partita e onorare al meglio la competizione».

Nel corso dell’intervista, il dirigente rossoblù ha parlato anche dei singoli, soffermandosi in particolare su Castro. «È un ragazzo con grande fame e tanta voglia di imparare – ha detto –. Allenarsi ogni giorno con un attaccante come Ciro è una fortuna enorme. Deve osservare, rubare con gli occhi e applicare quello che vede». Di Vaio ha evidenziato come il lavoro quotidiano sia la chiave della crescita del giovane attaccante, destinato a ritagliarsi uno spazio sempre più importante.

Le parole del direttore sportivo restituiscono l’immagine di un Bologna consapevole delle difficoltà di Bologna-Inter, ma anche determinato a giocarsi le proprie carte senza timori, con entusiasmo e rispetto per l’avversario.

