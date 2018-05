Probabilmente sarà rivoluzione per il Napoli in sede di calciomercato: sono da registrare le voci dalla Premier League nei confronti di Amadou Diawara

Il Napoli potrebbe cambiare tutto o non cambiare nulla. Il rischio di una rivoluzione nel prossimo calciomercato è stato paventato più volte e dipende anche dalla possibile partenza di Maurizio Sarri. Se rivoluzione sarà, allora saranno in molti a dire addio. Uno tra questi può essere Amadou Diawara. Il Napoli lo ha preso due anni fa dal Bologna e lo ha fatto giocare poco in queste due stagioni, anche se l’ex rossoblu ha sempre risposto presente. In Premier League c’è chi lo segue, scrive Il Corriere dello Sport: pare che il Tottenham sia alla ricerca di un centrocampista con le sue caratteristiche.

Diawara rischia il taglio, anche se il Napoli potrebbe farselo pagare a peso d’oro. Il Tottenham è sulle sue tracce e aspetta, perché non c’è niente di sicuro in questo momento a Castel Volturno. Sembra che possano partire tutti, ma di certa c’è solamente qualche operazione o minore o già chiusa. Se ne andrà Pepe Reina, con lui potrebbe lasciare Rafael mentre in bilico rimane Sepe. Koulibaly, Jorginho e Mertens sono richiestissimi in Inghilterra ma il Napoli non li cederà in blocco. Sarà addio per Maggio, probabile pure la partenza di Maksimovic. Alla fine, Diawara è quello meno certo di andarsene.