Younes un mistero: accordo col Wolfburg. Come reagirà il Napoli?

Ancora mistero sul calciatore tedesco. Younes ha firmato con il Napoli ma non ne vuole sapere di vestire l’azzurro: va al Wolfsburg?

Continua ad aleggiare un alone di mistero su Amin Younes. Il giocatore tedesco ha il contratto in scadenza con l’Ajax e a gennaio è arrivato in Italia per firmare con il Napoli. Secondo i legali del club azzurro il giocatore ha già firmato l’accordo con il club napoletano ma non sembra avere alcuna intenzione di rispettarlo. Il tedesco, ai margini dell’Ajax, è pronto a cambiare aria e secondo Premium Sport avrebbe un accordo con il Wolfsburg in vista della prossima stagione.

Il giocatore classe 1993 è pronto a firmare un triennale da 1,4 milioni di euro più 4 al momento della firma con il club della Volkswagen. Il Napoli però, attraverso i suoi legali, ha già avvisato Younes in passato: il calciatore non può firmare due contratti con due squadre diverse e potrebbe essere squalificato. Da capire come reagirà il Napoli alla notizia dell’accordo tra Amin e il Wolfsburg…il mistero continua!