Cristiano Ronaldo Spadafora: Gianluca Zambrotta ha commentato così lo scambio di battute dei giorni scorsi sul tema protocollo

Durante la trasmissione A tutta rete su Rai 2, Gianluca Zambrotta ha espresso il suo parere sul dibattito tra Cristiano Ronaldo e il ministro Vincenzo Spadafora dei giorni scorsi. Queste le parole dell’ex difensore della Juventus.

«C’è agitazione perché le regole non sono chiare. Finché non capiremo chi deve decidere in queste situazioni saremo sempre qui a discutere».