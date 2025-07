Clamorose dichiarazioni di Tebas! Il presidente de LaLiga: «Il Barcellona non può iscrivere Nico Williams. Real? Va sanzionato»

Clamorose dichiarazioni di Tebas! Il presidente de LaLiga attacca Barcellona e Real Madrid! Poi il parere sul Mondiale per club

Non si trattiene nelle dichiarazioni il presidente de LaLiga, il campionato spagnolo, Javier Tebas, che ha rilasciato delle dichiarazioni a margine del sorteggio del calendario della prossima stagione.

Tra gli argomenti di discussione del dirigente spagnolo, l’iscrizione di Nico Williams nella rosa del Barcellona, ma non solo. Con un piccolo avvertimento al Real Madrid.

NICO WILLIAMS – «Il Barcellona non può iscrivere Nico Williams oggi. Non ho idea se l’Athletic Club nominerà qualcuno per supervisionare queste questioni».

REAL MADRID – «Il Real Madrid dovrebbe essere sanzionato per i video televisivi mandati in onda su Real Madrid TV».

MONDIALE PER CLUB – «Farò tutto il possibile per garantire che il prossimo Mondiale per Club non si svolga».