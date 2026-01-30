Connect with us

Hanno Detto

Dida si racconta: «Penso che il Milan stia andando bene, è un grande club. Maignan? Dimostra di essere uno dei portieri più bravi in circolazione»

Published

24 minuti ago

on

By

Dida

Dida ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport sui rossoneri e su Maignan. Ecco le sue dichiarazioni

Nelson Dida, storico portiere del Milan e protagonista in rossonero dal 2002 al 2010, ha scritto pagine indelebili nella storia del club. L’ex numero uno brasiliano ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul presente del Diavolo.

Tra i temi affrontati, uno spazio importante è stato dedicato al Milan di oggi e, in particolare, a uno dei suoi leader assoluti: Mike Maignan. Il portiere francese, attuale capitano rossonero, è stato al centro delle riflessioni di Dida, che ne ha evidenziato qualità e impatto sulla squadra.

Queste le sue parole, pronunciate con grande stima nei confronti dell’estremo difensore del Milan.

IL MILAN DI OGGI – «Penso che stia andando bene. Il Milan è un grande club e come tale deve avere una squadra competitiva, che dimostri la sua forza. Con i nuovi acquisti e un nuovo modulo di gioco sta facendo un buon campionato»

SODDISFATTO DA TIFOSO – «Certamente. Mi piace vedere che la squadra è in alto in classifica, che lotta fino alla fine, che è compatta e ha un bel gruppo di calciatori che si stanno impegnando al massimo. Tutto questo dimostra che non è un caso se si trova in quella posizione»

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

MERITO DI ALLEGRI – «Secondo me molto. Lui ha dato alla squadra più tranquillità e sicurezza. In campo vedo un notevole equilibrio tra i reparti e per le altre squadre è più difficile riuscire a trovare spazio per giocare. Il Milan può ancora crescere tanto».

LA CRESCITA – «Sono cresciuti sia nella parte tecnica sia nella tattica. Hanno imparato i meccanismi e i movimenti corretti per coprirsi a vicenda, oltre a essere più aggressivi nell’uno contro uno. Questo fa sì che la possibilità da parte degli avversari di attaccare gli spazi sia minore e avvicinarsi alla porta rossonera è più complicato»

SU MAIGNAN – «Mike fa parate importantissime e dimostra di essere sempre uno dei portieri più bravi in circolazione. Ha una forma spettacolare e ci sono molti suoi interventi, non solo uno o due, che confermano quanto sia concentrato durante tutta la partita. Inoltre è molto bravo nella fase di costruzione: sa gestire i passaggi corti e di media lunghezza, ma ha anche le capacità per sorprendere la difesa avversaria con un lancio lungo».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI DIDA SU MILANNEWS24

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero10 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News4 giorni ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×