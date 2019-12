Dinamo Zagabria, Bjelica: «Dani Olmo? Forse le sue ultime partite qui»

L’allenatore della Dinamo Zagabria, Nenad Bjelica, ha parlato della possibilità di vedere Dani Olmo in Italia

In un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, l’allenatore della Dinamo Zagabria Nenad Bjelica ha parlato della possibile cessione del gioiellino spagnolo Dani Olmo che in Italia interessa alla Juve.

«Sono tanti i club che lo seguono, tutti i migliori. Però ora non sappiamo cosa succederà, perché non c’è più l’Europa come obiettivo e può starci che siano le sue ultime partite qui. Dipenderà dalle offerte che, in questo momento, non ci sono. Lui deve aspettare, ma anche il club deve massimizzare il ricavo, analizzando le proposte. Lo seguono tutti, lo ripeto»