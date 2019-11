Atalanta – Dinamo Zagabria, Bjelica ha parlato della partita: «Giochiamo in casa loro, ci conoscono meglio ma vogliamo i tre punti»

In conferenza stampa l’allenatore della Dinamo Zagabria Bjelica ha parlato del match di domani contro l’Atalanta: «A Zagabria il 4-0 è stato una grande sorpresa? Anche se fosse non lo dirò oggi in conferenza. All’andata abbiamo giocato una gara praticamente perfetta. Giochiamo in casa dell’Atalanta, loro ci conoscono meglio ma vorremmo portare a casa i tre punti».

«Dopo il pari contro il City ci aspettiamo una squadra forte e aggressiva, come ha giocato contro Juventus e Manchester. Noi dobbiamo pensare di fare il meglio, sappiamo che può essere difficile anche per loro».