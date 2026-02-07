Diogo Leite, l’avvocato del portoghese risponde a Fabiani e manda un messaggio chiaro alla Lazio: il comunicato stampa ufficiale

Il corteggiamento della Lazio per Diogo Leite non è andato a buon fine. Il roccioso centrale dell’Union Berlino, a lungo nel mirino del DS Angelo Fabiani durante l’ultima sessione invernale, è rimasto in Bundesliga. Sulla vicenda è intervenuto il legale del difensore portoghese, diffondendo una nota ufficiale tramite il quotidiano A Bola.

IL COMUNICATO – «A seguito di diverse dichiarazioni pubbliche e notizie diffuse ieri e oggi in Italia e in Portogallo, relative alla presunta esistenza di un accordo tra il giocatore Diogo Leite e la S.S. Lazio, si rende necessario fornire i dovuti chiarimenti con il massimo rigore. Affinché non sussistano dubbi, non esiste né è mai esistito alcun accordo verbale, accordo scritto, pre-accordo, impegno o intesa di qualsiasi natura tra Diogo Leite e la S.S. Lazio, né in forma diretta né indiretta.

Con il dovuto rispetto istituzionale, è inoltre opportuno precisare che la S.S. Lazio è un club storico e di riconosciuto prestigio nel panorama europeo, verso il quale il giocatore nutre la massima stima e considerazione professionale. È vero che, nel corso dell’ultima finestra di mercato, sono stati avviati contatti per valutare una possibile operazione di trasferimento. Tuttavia, come noto pubblicamente, tali contatti non si sono tradotti in un accordo tra tutte le parti coinvolte e, per questo motivo, non sono stati portati a conclusione.

Di conseguenza, qualsiasi suggerimento, affermazione o rappresentazione pubblica di segno contrario è inesatta e non corrisponde alla realtà dei fatti né a quella giuridica. Il giocatore resta pienamente vincolato e impegnato nei confronti degli attuali obblighi contrattuali con l’1. FC Union Berlin, che meritano il massimo rispetto. Si auspica pertanto che tutte le parti interessate agiscano nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e responsabilità professionale nel trattamento pubblico di tematiche di questa natura.

Riteniamo che la presente dichiarazione sia sufficiente a chiarire la questione e chiediamo, con il dovuto rispetto, di astenersi da ulteriori commenti che facciano riferimento a presunti impegni contrattuali non corrispondenti al vero o non adeguatamente fondati. Infine, si precisa che il contratto attualmente in vigore del giocatore scade al termine della presente stagione sportiva e che non è stato assunto alcun impegno in merito a un’eventuale futura permanenza. Eventuali sviluppi relativi al futuro del giocatore saranno comunicati attraverso i canali appropriati e nel pieno rispetto di tutte le parti coinvolte».