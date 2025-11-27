Europa League
Diretta gol Europa League LIVE: Roma Midtylland 1-0: giallorossi avanti con El Ayanaoui
Diretta gol Europa League: Roma Midtjylland alle 18, Bologna Salisburgo alle 21. Segui sintesi, cronaca e live di tutti i match della quinta giornata
Scendono in campo per la quinta giornata della League Phase di Europa League Roma e Bologna, impegnate in due orari differenti contro Midtjylland e Salisburgo per proseguire la marcia verso gli ottavi della competizione.
Segui con noi la Diretta gol di Europa League, con i match delle 18.45 a partire da Roma Midtylland, per poi proseguire alle 21 con Bologna Salisburgo e tutti gli altri match.
I RISULTATI DELLE PARTITE DELLE 18.45
ASTON VILLA YOUNG BOYS 1-0
PORTO NIZZA 2-0
FENERBAHCE FERENCVAROS 0-0
FEYENOORD CELTIC 1-1
LILLE DINAMO ZAGABRIA 2-0
LUDOGORETS CELTA VIGO 1-0
PAOK BRANN 0-0
VIKTORIA PLZEN FRIBURGO 1-0
ROMA MIDTJYLLAND
28′ INFORTUNIO ROMA – Problemi per Gian Piero Gasperini visto che Manu Kone sembra proprio non potercela fare. Cristante entrerà al suo posto.
7′ – GOL DELLA ROMA! EL AYANAOUI! Prima rete per il centrocampista con questa maglia! Destro al vuole dal centro dell’area sul cross di Celik di sinistro a rientrare nel campo.
1 – Si parte!
Calcio d’inizio ore 18.45
FORMAZIONI UFFICIALI
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala
A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, Ferguson, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Bailey, Pisilli, El Shaarawy
Allenatore: Gasperini
Midtjylland (3-4-2-1): Olaffson; Diao, Erlic, Bech; Mbabu, Bravo, Billing, Castillo; Bak, Gogorza; Franculino
A disposizione: Lössl, Ugboh, Lee Han-beom, Paulinho, Dani Silva, Djabi, Byskov, Osorio, Simsir, Etim, Brumado, Cho Gue-sung
Allenatore: Tullberg
