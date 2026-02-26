Europa League
Diretta gol Europa League: passa il Bologna, tutti i verdetti dei playoff
Diretta gol Europa League, segui con noi tutti gli aggiornamenti sulle partite valevoli per i playoff di ritorno: in campo anche il Bologna!
Scendono in campo per il playoff di ritorno di Europa League le squadre europee, in campo anche il Bologna di Italiano, che alle 21 sfiderà i norvegesi del Braan per proseguire la marcia verso gli ottavi della competizione, dopo la vittoria dei rossoblù all’andata per 0-1.
Segui con Calcionews24 la Diretta gol delle italiane in Europa League
Bologna Brann 1-0
Celta Vigo Paok 1-0
Genk Dinamo Zagabria 1-3
Nottingham Forest Fenerbahce 1-2
Stoccarda Celtic 0-1
Stella Rossa Lille 0-2
Viktoria Plzen Panathinaikos 1-2
Ferencvaros Ludogorets 2-0
LEGGI ANCHE: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Ultimissime
video
Juventus, la conferenza di Spalletti alla vigilia del Galatasaray: «Ci sono partite che non si giocano ma si compongono. Bremer ci sarà, sulle critiche a Di Gregorio dico questo» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray...