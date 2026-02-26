Connect with us
Europa League

Diretta gol Europa League: passa il Bologna, tutti i verdetti dei playoff

2 ore ago

pallone europa league

Diretta gol Europa League, segui con noi tutti gli aggiornamenti sulle partite valevoli per i playoff di ritorno: in campo anche il Bologna!

Scendono in campo per il playoff di ritorno di Europa League le squadre europee, in campo anche il Bologna di Italiano, che alle 21 sfiderà i norvegesi del Braan per proseguire la marcia verso gli ottavi della competizione, dopo la vittoria dei rossoblù all’andata per 0-1.

Segui con Calcionews24 la Diretta gol delle italiane in Europa League

Bologna Brann 1-0

Celta Vigo Paok 1-0

Genk Dinamo Zagabria 1-3

Nottingham Forest Fenerbahce 1-2

Stoccarda Celtic 0-1

Stella Rossa Lille 0-2

Viktoria Plzen Panathinaikos 1-2

Ferencvaros Ludogorets 2-0

