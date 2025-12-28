Diretta Gol Serie A LIVE, segui con noi le partite di oggi

Serie A
Diretta Gol Serie A LIVE, Milan Verona 0-0: si parte
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 17esima giornata di campionato: sintesi, tabelline, risultate, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Milan Verona, Cremonese Napoli, Bologna Sassuolo e Atalanta Inter, valevoli per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.
LIVE MILAN VERONA
MILAN VERONA: SEGUI QUI LA CRONACA DEL MATCH
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri
HELLAS VERONA: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV