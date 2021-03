Diritti tv Serie A, altra fumata grigia: l’assemblea si aggiornerà la prossima settimana

È terminata l’Assemblea di Lega che ha portato a una nuova fumata grigia sui diritti tv della Serie A

È terminata l’Assemblea di Lega, che si è tenuta oggi in via telematica, dove si è parlato nuovamente dei diritti tv del prossimo triennio di Serie A. La riunione ha portato a una fumata grigia, con i club che non si sono accordati sull’offerta di DAZN o Sky. L’Assemblea si aggiornerà così la prossima settimana.

Restano gli 11 voti a favore di DAZN (Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese) e i 9 a favore di Sky (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino). Non bastano, poiché va raggiunta quota 14 voti.