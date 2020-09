Diritti tv Serie A, De Siervo svela: «Amazon e Netflix sono interessate»

Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio 1, Luigi De Siervo ha parlato anche dei diritti tv della Serie A

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Rai. Queste le sue parole riguardo i diritti Tv.

DIRITTI TV – «Abbiamo un interlocutore molto forte come Sky, abbiamo Dazn, che ha dimostrato di credere nell’Italia con un investimento importante. Credo avremo sorprese positive, nonostante il fatto non esista in questo momento una concorrenza forte come avveniva negli anni passati, quando Mediaset concorreva sui diritti tv. Stiamo solleticando l’interesse di grandi piattaforme internazionali, come Amazon e Netflix, speriamo che il calcio torni al centro del confronto fra tecnologie e piattaforme. Con la creazione di una rete unica, il calcio può divenire elemento attrattivo. Un prodotto, come avviene all’estero, con cui le telefoniche possano arricchire i contenuti