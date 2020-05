Diritti TV serie A, mega offerta del fondo CVC: nel massimo campionato italiano c’è una nuova trattativa per il calcio in tv

Una maxi offerta per cambiare il calcio in Italia, una sorta di “riforma” dei diritti televisivi. Non ci sono dubbi, il fondo CVC vuole convincere la Lega, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il fondo di investimento vorrebbe creare un nuova compagnia insieme alla Lega in grado di gestire i rapporti con i broadcaster e rilanciare il calcio italiano sotto l’aspetto delle sponsorizzazioni e delle trattative.