Diritti TV Serie A: offerta Sky per 3 partite non in esclusiva. E Mediaset…

DAZN si è aggiudicata la gara per i diritti TV Serie A: Sky ora contratta per tre gare non in esclusiva. Ma ci sarebbe anche l’inserimento di Mediaset

DAZN si è aggiudicato i diritti TV per il triennio 2021-2024. Come riporta Marco Bellinazzo fa il punto sull’offerta Sky per tre gare in co-esclusiva e rivela l’inserimento di Mediaset.

«Per ora Dazn ottiene 10 partite, 7 in esclusiva e 3 non in esclusiva per 840 milioni la Lega tratta con Sky per pacchetto di 3 partite non in esclusiva (tra cui match sabato sera). Sky offre 70 milioni. Ma ci sarebbe un interesse forte di Mediaset per lo stesso pacchetto».