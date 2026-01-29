Disasi Fiorentina, trattativa in stallo: il difensore non apre al trasferimento e preferisce restare in Premier

Disasi Fiorentina: operazione bloccata, il francese al momento non dà segnali di apertura verso il club viola

La Fiorentina continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un difensore centrale da mettere a disposizione di Paolo Vanoli, e tra i profili seguiti resta in primo piano quello di Axel Disasi. Il francese è considerato uno dei nomi più interessanti per rinforzare il reparto arretrato, ma la trattativa non riesce a decollare nonostante l’interesse concreto del club viola.

Il nodo principale riguarda la volontà del giocatore, che al momento non ha aperto alla possibilità di trasferirsi a Firenze. Disasi preferisce infatti restare in Premier League, e in particolare a Londra, rendendo complicato ogni tentativo della dirigenza gigliata. Una situazione che si inserisce in un momento delicato per la Fiorentina, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Como e pienamente coinvolta nella lotta per la salvezza, con la necessità di ritrovare equilibrio e risultati in campionato.

In questo contesto, il mercato può diventare un elemento decisivo per rilanciare la stagione. L’arrivo di un nuovo difensore rimane una priorità assoluta, e la società viola dovrà capire se insistere su Disasi o virare su alternative più accessibili. La speranza è quella di consegnare a Vanoli un rinforzo di spessore per affrontare al meglio la seconda parte dell’annata. Lo riporta Di Marzio.

