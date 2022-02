Djimsiti: «Bravi a cambiare mentalità. Muriel? Speriamo non sia grave»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il grande protagonista di casa Atalanta Djimsiti ha parlato al termine della vittoria contro l’Olympiacos in Europa League

Ecco le parole di Berat Djimsiti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo dell’Atalanta sull’Olympiacos in Europa League:

LE PAROLE – «Abbiamo parlato nell’intervallo e siamo riusciti a cambiare mentalità. Speriamo che non sia nulla di grave per Muriel. Sono molto felice per la vittoria che mancava da tanto qui in casa e anche per i gol ovviamente».