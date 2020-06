Djorkaeff: «Che corsa per quel gol alla Juve…» – VIDEO

Yuri Djorkaeff ripercorre ai microfoni di Perform il gol segnato a San Siro contro la Juve nella stagione 1997-1998

«Fu la prima volta che riuscii ad andare più veloce di Ronaldo… Con Javier Zanetti ancora ancora potevo vincere, ma per arrivare sull’assist di Ronie ho dovuto correre come un pazzo; per fortuna, sono arrivato al momento giusto. Era un gol importantissimo, perché quella Juve era molto difficile da battere, era molto forte. Ma si vince sempre in campo e noi lo abbiamo fatto»