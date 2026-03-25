Djorkaeff rivela: «L’Inter vincerà lo Scudetto! Se l’Italia non va di nuovo ai Mondiali significa che c’è qualcosa che va cambiato»

Djorkaeff ha rilasciato un’intervista, parlando così in vista di Inter Roma e dei playoff Mondiali che vedranno l’Italia affrontare l’Irlanda del Nord

Youri Djorkaeff ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

GOL CONTRO LA ROMA – «Non è stato il mio gol più importante, ma è quello più bello, il più incredibile tra i più di 200 gol che ho realizzato in carriera. Ed è anche quello rimasto nel cuore e nella memoria della gente. Ogni anno salta fuori sui giornali, i tifosi me ne parlano, non solo in Italia ma pure in giro per il mondo. E per me, segnarlo proprio al Meazza resta qualcosa di unico».

INTER ROMA – «Purtroppo l’Inter è uscita dalla Champions, che è una competizione importante per il club, ma è comunque davanti in campionato, in lotta per lo scudetto. Vedo una squadra che, se gioca bene, vince».

L’ASSENZA DI LAUTARO PESA SU THURAM – «Vero. Thuram ha bisogno di fare ancora un ulteriore salto di qualità, rispetto a quanto ha già fatto la scorsa stagione. Penso che potrà farlo anche grazie alla nazionale. Se ha l’occasione di giocare bene con la Francia, quando torna sarà ancora più forte con l’Inter. A questi livelli, se vuoi importi nella tua squadra, devi dimostrare il tuo valore e fare cose importanti con la tua nazionale».

CAMPIONATO APERTO – «L’Italia, soprattutto in questo momento particolare, per far crescere il movimento ha bisogno di una grande Inter, di un grande Milan, di un grande Napoli, e di una grande Juventus, che però mi pare in crisi ormai da qualche anno e faticano a risolverla. Il fatto è che l’Italia del calcio deve avere un campionato importante, non solo grazie

agli stranieri, ma pure coni giocatori italiani».

ESCLUSIONE DAL MONDIALE – «Non è normale vedere la nazionale italiana costretta a fare per la terza volta di fila gli spareggi. Qualificarsi per il prossimo Mondiale deve essere la cosa più importante per tutto il calcio italiano. Non si può pensare a un altro mondiale senza gli azzurri. Stare fuori una volta, può succedere. La seconda, è un problema. Se succede di nuovo, significa che c’è qualcosa che va cambiato. Il fatto è che ogni volta si parla molto, si annunciano cambiamenti ,ma poi rimane tutto uguale. Va fatto un piano di sviluppo serio, come lo hanno fatto in Francia, Spagna e Germania».

SCUDETTO – «Da tifoso dico la mia Inter, ovviamente. L’importante, però, è non mollare, perché, se molli adesso, sei morto. Adesso bisogna lavorare duro e lottare fino in fondo».

L’INTERVISTA COMPLETA DI DJORJAEFF