Do you remember? Bologna Inter 1-0, Orsolini ha un futuro da sindacalista

Con la vittoria di oggi il Bologna pareggia il conto delle vittorie con l’Inter: 31 a testa. L’ultimo 1-0 invece risale al 1960, gol di Segio Campana

I tifosi dell’Inter più giovani, persino i bambini che solo da pochissimo tempo si sono invaghiti del nerazzurro, penseranno che Bologna sia un campo maledetto. Ce n’era già abbastanza per quanto successo l’anno scorso, con quel clamoroso liscio di Radu che ha condizionato negativamente la corsa scudetto di Simone Inzaghi.

Il passaggio a vuoto di oggi è meno grave perché la posta in palio è di valore inferiore, ma l’Inter rischia di vedersi arrivare addosso un po’ di concorrenti nella corsa per un posto in Champions, vanificando il margine di vantaggio guadagnato con i risultati recenti. In realtà, Bologna-Inter ha una storia in perfetta parità dopo oggi: il verdetto di oggi pareggia il conto delle vittorie, 31 a testa, a fronte di 14 spartizioni della posta. Per ritrovare un 1-0 con gol rossoblu nel secondo tempo bisogna risalire addirittura al 1960, gol di Sergio Campana, noto poi per avere fondato il sindacato dei calciatori. Che Orsolini lo sappia, a fine carriera può tornare utile per intraprendere un’altra avventura…