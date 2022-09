Do You Remember? Juve: quando a mancare non era Pogba

L’assenza di Paul Pogba è uno dei problemi di casa Juve in questa stagione ma nel 2014 non era il francese a mancare di più ad Allegri

C’è stato un momento nel quale Paul Pogba non mancava alla Juve. Ed era esattamente all’inizio dell’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Il francese oggi fermo ai box – e chissà per quanto – con il nuovo mister era partito più che alla grande. In campo nell’esordio in campionato a Verona contro il Chievo, Pogba non aveva tradito le attese e anche col nuovo mister si era comportato da gigante qual era già. Una prestazione che lo aveva visto effettuare più passaggi smarcanti di ogni altro, in un centrocampo che era privo di Andrea Pirlo e richiedeva perciò un surplus di assunzione di responsabilità da parte di ognuno.

Tra i più positivi della gara d’inizio torneo c’era stato Arturo Vidal. Ma pochi giorni dopo, esattamente l’8 settembre del 2014, su Tuttosport campeggiava il titolo inerente una dichiarazione del centrocampista cileno «Sì, torno e vinco».

In quella precisa fase, nella quale Allegri era chiamato intanto a conoscere la sua nuova squadra e possibilmente farlo senza defezioni, la sola prospettiva dell’assenza del giocatore più Contiano presente in rosa poteva sembrare terrorizzante per molti. Ai microfoni della stampa cilena, Vidal si era mostrato molto infastidito sulle voci circa i suoi problemi al ginocchio già operato: «Mi dà fastidio che si dicano tante cose senza sapere nulla. Ho fatto un precampionato abbastanza intenso e sono felice. Per quanto riguarda il ginocchio, sto recuperando al 100%, il ghiaccio di giovedì era una cosa normale, fa parte del processo di recupero. Bisognerebbe verificare meglio quello che sta succedendo».

Come andrà a finire la storia di Pogba è tutta da scrivere. Cosa successe ai tempi ai Vidal fu molto semplice: saltò due partite, peraltro vinte entrambe senza di lui, subentrò dalla panchina in Milan-Juve e alla prima da titolare con il Cesena realizzò una doppietta. Aveva ragione lui: «Sì, torno e vinco».