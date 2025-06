Dodo lascerà la Fiorentina? Tifosi viola preoccupati sulla situazione rinnovo. Il piano per l'estate - Calcio News 24

Dodo rimarrà alla Fiorentina? La situazione tra problemi sul rinnovo e possibili interessi da parte delle rivali. Le ultime

Il futuro di Dodo alla Fiorentina resta ancora in bilico, ma secondo quanto riportato oggi da La Nazione, non è escluso che l’esterno brasiliano possa rimanere a Firenze anche senza un rinnovo contrattuale. La società viola, infatti, non sembra intenzionata a cedere il giocatore a cifre basse e attende eventualmente un’offerta all’altezza del suo valore. In mancanza di una proposta davvero convincente, la permanenza dell’ex Shakhtar Donetsk non sarebbe affatto da escludere.

Il giocatore ha espresso delusione per la mancata proposta di prolungamento da parte del club. Si aspettava un segnale concreto, un riconoscimento per quanto dato in campo in questi anni. Tuttavia, il mancato rinnovo non significherà automaticamente un addio, almeno non a condizioni di saldo. La Fiorentina, infatti, non ha intenzione di svendere uno dei suoi elementi più affidabili, soprattutto in un ruolo delicato come quello di terzino destro, dove Dodo ha dimostrato di essere una garanzia.

Sul brasiliano non mancano gli interessamenti, sia in Italia che all’estero. La Juventus, già in passato, ha mostrato attenzione nei suoi confronti, apprezzandone il dinamismo, la capacità di spinta e l’affidabilità in fase difensiva. Anche il Barcellona ha seguito da vicino le sue prestazioni e potrebbe rappresentare una pista da tenere in considerazione nel corso del mercato estivo. Tuttavia, per il momento, nessuno dei due club ha presentato un’offerta concreta in grado di soddisfare le richieste della Fiorentina.

La dirigenza viola resta quindi vigile, pronta ad ascoltare eventuali proposte, ma non ha fretta di cedere il brasiliano, anche perché un suo addio imporrebbe di trovare un sostituto all’altezza, con costi non indifferenti. Se nessuno dovesse bussare alla porta con un’offerta importante, l’ipotesi che Dodo resti a Firenze per onorare il suo contratto attuale diventerebbe sempre più concreta.

Certo, la permanenza senza un prolungamento potrebbe non entusiasmare il giocatore, che avrebbe voluto maggiore fiducia dalla società. Ma questo scenario, seppur non ideale, appare plausibile alla luce della situazione attuale. In attesa che il mercato entri nel vivo, Dodo resta a Firenze, con il futuro ancora tutto da scrivere, ma con la consapevolezza che, a meno di sorprese, il legame con la Fiorentina potrebbe continuare ancora per un’altra stagione.