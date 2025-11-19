Dodo Fiorentina, fase di stallo nel rinnovo. Il club ha una speranza, ma tutto dipende dal giocatore brasiliano. Le ultime

Dodo Fiorentina, la trattativa vive una sorta di fase di stallo. Il club spera nel rinnovo, ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore. Le ultime

La situazione Dodo Fiorentina continua a essere uno dei temi più discussi nell’ambiente viola. Il terzino brasiliano, dopo essere stato uno dei protagonisti della passata stagione, vive oggi un momento complesso che ha sollevato più di una perplessità tra tifosi e addetti ai lavori. Se un anno fa il suo rendimento aveva convinto tutti, quest’anno l’atteggiamento di Dodò è apparso spesso indolente e poco produttivo, un dettaglio che non è passato inosservato considerando che da lui ci si aspettava un ulteriore salto di qualità.

Oltre alle prestazioni altalenanti, a far discutere è stato anche l’utilizzo dei social da parte del giocatore. Alcuni suoi post, giudicati fuori luogo soprattutto in un momento di grande tensione per tutta la squadra, hanno irritato parte della tifoseria. Il malessere collettivo della squadra può certamente essere un attenuante, ma nel caso di Dodo la delusione è risultata più forte proprio perché il brasiliano arrivava da una stagione quasi perfetta, agli antipodi rispetto a quella attuale.

Sul fronte societario, la dirigenza aveva provato a riavvicinarsi al giocatore. Prima delle dimissioni, Daniele Pradè aveva avviato un piano di distensione con gli agenti dell’ex Shakhtar Donetsk in vista del rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027. L’obiettivo della Fiorentina resta quello di prolungare l’accordo fino al 2029, con opzione per il 2030, un segnale che testimonia quanto il club continui a credere nelle potenzialità del terzino.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’uscita di scena di Pradè, però, ha rallentato il processo. La trattativa tra Dodo Fiorentina e società non è nuova: era già stata avviata un anno fa, ma si era fermata a causa delle distanze economiche e delle posizioni inconciliabili tra le parti. Oggi permangono alcuni dubbi soprattutto dalla parte del giocatore, che si sente penalizzato da un trattamento ritenuto ingiusto. Stando alle indiscrezioni provenienti dal suo entourage, la Fiorentina avrebbe proposto un aumento dell’ingaggio soltanto a partire dal 2027, una soluzione ritenuta insoddisfacente. Dal Viola Park, invece, attribuiscono lo stallo alle elevate commissioni richieste dagli agenti.

Nonostante tutto, la volontà della società non sembra essere cambiata: i dirigenti viola vogliono trovare un’intesa e blindare Dodo. Resta ora da capire quanto il terzino sia disposto a venire incontro alle esigenze del club per proseguire il percorso insieme. La vicenda Dodo Fiorentina, dunque, resta apertissima e continuerà a far discutere nelle prossime settimane.