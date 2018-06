Donnarumma, prima la maturità e poi il futuro: estate calda per Gigio

Il portiere del Milan interromperà le vacanze per la maturità, un anno dopo. Poi il futuro di Donnarumma sul mercato sarà più chiaro

Gigio Donnarumma alla maturità. Un anno dopo. Il portiere del Milan lo scorso anno, dopo una lunga e caldissima estate, non andò a sostenere gli esami di maturità scatenando ulteriori polemiche sul suo conto. Gigio non si sentiva pronto e ‘scappò’, andando in vacanza con la sua fidanzata ma con la promessa di tornare a dare l’esame un anno più tardi, magari ad acque calme. Le acque continuano ad essere agitate ma Gigio da mercoledì sarà alle prese con il diploma.

Poi sarà tempo di calciomercato. Il Milan potrebbe fare cassa con il portiere classe 1999 ma al momento, secondo La Gazzetta dello Sport, non è pervenuta alcuna offerta ufficiale. I club che sono alla ricerca di un portiere sembrano aver virato altrove: il Real Madrid è su Alisson della Roma, il Liverpool è su Strakosha della Lazio, il Chelsea sembra avere altri obiettivi. Gigio sta studiando mentre Raiola pensa al futuro. Al momento non c’è stata alcuna offerta ma occhio alle sorprese. Il Milan continua a chiedere più di 70 milioni ma a quel prezzo sarà difficile trovare un acquirente per Gigio Donnarumma.