Donnarumma, il futuro dipende anche da Buffon. Anche Napoli e Roma su Gigio

Il portiere del Milan deve valutare il suo futuro. Gianluigi Donnarumma può lasciare i rossoneri: ci pensano anche Roma e Napoli

Il Napoli su Gigio Donnarumma, ve lo abbiamo riportato in esclusiva alcuni giorni fa. Il portiere classe 1999 del Milan lascerà sicuramente il club rossonero al termine della stagione. Tra il popolo milanista e il portiere si è creata una frattura che sembra ormai essere insanabile. Il portiere andrà via ma il suo futuro non è ancora definito. Secondo Sport Mediaset, il futuro di Gigio potrebbe dipendere da uno dei suoi maestri: Gigi Buffon. Il portiere della Juve potrebbe non appendere i guanti al chiodo e potrebbe andare al PSG, che gli ha offerto un biennale.

I parigini vogliono un nuovo custode della porta e tentano Gigio e Gigi. La prima scelta è il portiere della Juventus ma molto dipenderà dalla sua volontà: Dani Alves è in forte pressing sul portierone bianconero. Raiola ha recentemente proposto Gigio Donnaruma al Liverpool che non sembra troppo convinto, il Real Madrid è gelido mentre il Manchester United può tentarlo solo in caso di addio di De Gea. Bisognerà trovare un accorso sul valore del cartellino: la clausola da 70 milioni non è mai stata depositata e Raiola spinge per una cessione sui 35-40 milioni. Attenzione all’inserimento delle italiane. Oltre al Napoli, ci sarebbe anche la Roma: se dovesse partire Alisson, i giallorossi potrebbero tentare il colpo.