Il Napoli cerca l’erede di Pepe Reina e pensa a Gigio Donnarumma, portiere classe 1999 in uscita dal Milan. Le ultimissime

Il Napoli saluterà Pepe Reina. Il portiere spagnolo, in scadenza di contratto, ha firmato un accordo con il Milan e andrà in rossonero allo scadere della stagione. Il Napoli è alla ricerca dell’erede di Reina e, stando a quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di www.calcionews24.com, ha avviato i contatti per arrivare a Gigio Donnarumma. Il Napoli vuole il portiere classe 1999 del Milan ed è pronto ad aprire un tavolo di trattativa con il club rossonero. Stando a quanto risulta alla nostra redazione, c’è già stato un contatto tra Mino Raiola, agente del portiere, e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

Il procuratore vuole che il Napoli faccia un’offerta al Milan per portare in azzurro Donnarumma. Al momento la risposta azzurra è stata timida a causa dei costi dell’operazione. Il Milan spara alto e non vuole svendere il portiere ma il Napoli, che al momento è senza il primo portiere, potrebbe spingersi, pensiamo, fino a 40 milioni. Il nome scalda i cuori del presidente partenopeo ma solo a determinate condizioni. Se la richiesta iniziale dei rossoneri scende, il Napoli può fare un concreto pensierino per arrivare a Gigio Donnarumma.