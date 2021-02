Donnarumma: «Il Milan merita di tornare in Champions. Su Ibrahimovic…»

Gigio Donnarumma ha parlato in una lunga intervista a Sky Sport trattando diversi argomenti: le sue parole

Gigio Donnarumma ha parlato in una lunga intervista a Sky Sport: le dichiarazioni del portiere sulla Champions ed Ibra.

CHAMPIONS – «È un sogno giocarla, tornare lì significherebbe portare il Milan dove merita».

IBRAHIMOVIC – «Ibra è un campione, non molla mai, aiuta tutti. È il primo a venire al campo e l’ultimo ad andare via. È un esempio per tutti, ci sta dando una grande mano anche su questo».