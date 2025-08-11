Donnarumma Inter, il colpo diventa realtà? Il retroscena che fa sognare i tifosi

Donnarumma Inter, il colpo di calciomercato diventerà realtà? Ecco il retroscena che fa sognare i tifosi nerazzurri, i dettagli del caso

Il futuro di Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 e titolare della Nazionale italiana, potrebbe subire una svolta inaspettata. L’idea di rimanere al Paris Saint-Germain fino alla scadenza del contratto nel 2026 sembra diventare sempre meno realistica. Per un estremo difensore che ha avuto una stagione da protagonista assoluto tra i pali, l’ipotesi di trascorrere un anno in panchina sarebbe difficile da accettare, soprattutto in vista del Mondiale 2026, dove la continuità e una condizione fisica ottimale saranno fondamentali.

Secondo quanto riportato da Libero, l’Inter segue da tempo con attenzione la situazione di Donnarumma. Nonostante la presenza di Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988 il cui contratto scadrà tra un anno, la società nerazzurra ha sempre avuto stima nei confronti dell’ex Milan. L’idea iniziale dei dirigenti interisti era quella di riaccogliere Donnarumma nell’estate del 2026, ma questo scenario potrebbe cambiare qualora il PSG ricevesse offerte concrete dalla Premier League.

Il Manchester United, in particolare, è alla ricerca di un nuovo portiere dopo l’intenzione di separarsi da André Onana, e il Manchester City, che sta valutando il futuro di Ederson, sono i club maggiormente interessati a Donnarumma. Se una di queste squadre dovesse muoversi concretamente, il PSG potrebbe aprire alla cessione già nella prossima sessione di mercato. Per l’Inter, un assalto a Donnarumma diventerebbe un’opzione concreta soprattutto se dovesse sfumare la trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman. In tal caso, parte del budget destinato all’attaccante nigeriano potrebbe essere dirottato verso un rinforzo di altissimo livello tra i pali. La decisione finale spetterebbe comunque a Donnarumma, che si troverebbe a un bivio importante: restare a Parigi e rischiare il ruolo di secondo, oppure rilanciarsi in Serie A con una squadra competitiva come l’Inter. Un’eventuale operazione, tuttavia, richiederebbe una trattativa complessa, con incastri economici e tecnici non facili da risolvere.