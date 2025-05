Donnarumma torna in Serie A? Pedullà sgancia la bomba: sarà sfida tra due big in Italia, le ultimissime

Donnarumma torna in Serie A? Pedullà analizza la situazione del portiere del PSG: sarà sfida tra due big in Italia, le ultime

Nel suo editoriale su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione di Gianluigi Donnarumma, protagonista con il PSG sia in Ligue 1 che in Champions League. Il noto giornalista ha approfondito il tema dell’interesse nei confronti del portiere italiano, soffermandosi anche sulle attenzioni dell’Inter e non solo.

LE ULTIME SU DONNARUMMA – «Adesso Donnarumma è come Maignan, non si capisce per quale motivo all’interno della stessa scadenza (30 giugno 2026) si stia prendendo tempo piuttosto che procedere. La situazione di Gigio va sintetizzata così: rispetto al suo attuale ingaggio in doppia cifra, la proposta è più bassa, si parte da 5-6 milioni più bonus semplici che gli possono permettere di avvicinarsi a 10 milioni. L’impressione è che non ci sia la giusta considerazione PSG rispetto a quanto fatto da Gigio, quando senza la sua presenza difficilmente sarebbe stato raggiunto l’approdo in semifinale. Donnarumma ha sempre dichiarato che avrebbe dato la priorità a Parigi, ma di sicuro non aspetterà per tutta la vita, anche perché i movimenti di altri club ci sono da tempo e in qualche caso assomigliano a un pressing.

In Italia si sono mossi in due, anche negli ultimissimi giorni: Inter e Juventus, con tempistiche diverse che vanno sintetizzate. L’Inter ragiona soprattutto in funzione scadenza di contratto, quindi tra poco più di un anno, e ha messo sul tavolo una cifra, bonus compresi, vicinissima ai 10 milioni a stagione. La Juventus, che si era mossa anche prima di prendere Di Gregorio, ha offerto 7 milioni e ha un rapporto privilegiato con il PSG che continua e tenere le carte in mano non si capisce con quale tipo di strategia».