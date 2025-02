Donnarumma svela: «Mettevo sempre l’inno della Juve a Kolo Muani, sono felice»

Le parole di Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg, sull’impatto di Kolo Muani alla Juve. Tutti i dettagli in merito allo stadio

Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg, ha parlato a Viva el Futbol dell’impatto di Kolo Muani alla Juve.

LE PAROLE – «Randal è un bravissimo ragazzo, siamo troppo amici. Quando c’erano le voci sulla Juve, io poi scherzavo con lui, gli mettevo l’inno, la canzoncina sotto. Quando sentivo che c’era la Juve, gli facevo due scherzi, magari attaccavo le figurine. Sono contentissimo di come ha iniziato, gli ho anche scritto e adesso ha fatto doppietta. Sono troppo contento per lui. Per me può fare molto bene, è un attaccante forte, che può giocare in tanti ruoli».