Pallone d'Oro 2025, Donnarumma entusiasta: «Parigi? Contento di essere qui, e con il PSG...» - Calcio News 24

Pallone d’Oro 2025: Donnarumma tra i top 10 e in corsa per il premio Yashin. La situazione attuale

L’attesa per il Pallone d’Oro 2025 è sempre più alta, mentre vengono svelate le posizioni di chi non è riuscito a entrare nella top-10. A tenere alta la bandiera italiana tra i migliori dieci giocatori al mondo è Gianluigi Donnarumma, unico rappresentante azzurro nella rosa dei finalisti. L’estremo difensore è anche tra i principali candidati al premio Yashin, riconoscimento dedicato al miglior portiere della stagione calcistica.

Per Donnarumma, si tratta di un ritorno da protagonista nella prestigiosa cerimonia che si svolge al Théâtre du Châtelet di Parigi. Prima di prendere posto tra i grandi del calcio mondiale, l’ex portiere del PSG ha rilasciato alcune dichiarazioni a L’Équipe, raccontando l’emozione di tornare nella capitale francese.

«Tornare qui, a Parigi, è un grande piacere per me. Per quattro anni è stata casa mia», ha spiegato Donnarumma. «È sempre bello rivedere la città, i tifosi e i miei ex compagni. Ho lasciato tutto qui, ho dato tutto per questa maglia», ha aggiunto il portiere, oggi protagonista con la maglia del Manchester City, dove ha trovato continuità e grande fiducia.

Il legame tra Donnarumma e Parigi non si è mai spezzato del tutto, nonostante il trasferimento in Premier League. «Ho un rapporto straordinario con i ragazzi del PSG e con tutto lo staff. Parigi resterà sempre speciale per me», ha detto con un sorriso. Nessun rimpianto, dunque, per il campione europeo con l’Italia, che potrebbe essere incoronato miglior portiere del mondo per la stagione appena conclusa.

La sua presenza tra i top-10 del Pallone d’Oro conferma la crescita costante di Donnarumma, che ha saputo reagire alle critiche e dimostrare il suo valore anche lontano dall’Italia. Ora, con il Manchester City, ha raggiunto nuovi traguardi, contribuendo in modo decisivo ai successi del club inglese.

Con la cerimonia alle porte, gli occhi degli appassionati italiani saranno tutti puntati su di lui. Che si tratti del Pallone d’Oro o del premio Yashin, Gianluigi Donnarumma ha già vinto la sfida più importante: quella di tornare ai vertici del calcio mondiale.