Donnarumma Juve nel 2022, il piano di Raiola: i dettagli

Calciomercato Juventus: Mino Raiola starebbe pianificando l’arrivo di Gianluigi Donnarumma in bianconero nel 2022

Come scrive il Corriere della Sera Gigio Donnarumma non è contento della sua attuale condizione al PSG. Gigio sapeva che la concorrenza con Keylor Navas non sarebbe stata semplice, ma la verità è che non immaginava assolutamente tutte queste panchine. Dovesse la situazione proseguire così si aprirebbero scenari suggestivi: la Juventus l’estate prossima potrebbe fiondarsi sul portiere, che non accetterebbe una seconda stagione da riserva di lusso, anche perché Navas ha un contratto fino al 2024. Mino Raiola sarebbe pronto a favorire l’affare.

Due mesi fa la trattativa era arrivata a buon punto, prima che Allegri indicasse altre priorità. Ma il tremendo avvio di Szczesny sta facendo tornare i bianconeri sui propri passi: con Gigio la porta sarebbe coperta per dieci anni. Il polacco però ha un contratto a 7 milioni netti fino al 2024 e trovare un acquirente non è semplice. A Torino qualche riflessione è già in corso.

