Donnarumma Juve, ritorno di fiamma: gli scenari per giugno

Donnarumma Juve, ritorno di fiamma: gli scenari tra il portiere classe 1999 ed i bianconeri in vista del mercato di giugno

Ritorno di fiamma tra la Juventus e Gigio Donnarumma. Un interesse di mercato mai sopito, quello dei bianconeri nei confronti del portiere del Milan classe 1999. E che, a 19 mesi dalla scadenza del contratto con i rossoneri, torna ad aumentare.

L’assistito di Raiola, infatti, secondo La Gazzetta dello Sport vive un lungo periodo di stallo con i rossoneri nella trattativa per il rinnovo: l’entourage del giocatore non intende far sconti ai rossoneri sull’ingaggio. Al contempo, in casa bianconera, non mancano importanti offerte per Szczesny, che scadrà a sua volta nel 2021.