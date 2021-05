Donnarumma lascia in lacrime l’incontro con i tifosi: la situazione

«Non puoi giocare con la Juve»: Donnarumma in lacrime a Milanello. Il confronto coi tifosi rossoneri

Emergono nuovi dettagli sull’incontro tenutosi ieri tra Gigio Donnarumma e i tifosi del Milan. Secondo il corriere.it, il portiere rossonero avrebbe lasciato in lacrime l’incontro in cui i tifosi della Curva Sud gli avrebbero intimato di fare chiarezza sul suo futuro o di non giocare la partita contro la Juventus, tra l’altro decisiva nella corsa Champions. L’estremo difensore si sarebbe sentito costretto dal club ad accettare il duro faccia a faccia.

Intanto la situazione sul suo rinnovo resta in stallo: Mino Raiola, chiede un ingaggio non inferiore a 10 milioni di euro netti a stagione per prolungare l’accordo con il Diavolo. La Juve è in tal senso in agguato.