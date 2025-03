Donnarumma, l'ex portiere del Milan lascerà il PSG questa estate?: i dettagli sulla volontà del Psg

L’ex portiere del Milan Ganluigi Donnarumma con il contratto in scadenza nel 2026 ha già ribadito la sua volontà di rimanere in Francia: i dettagli

Secondo quanto riferito da L’Equipe, il futuro di Gianluigi Donnarumma è uno dei temi caldi in casa PSG. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, l’ex portiere del Milan ha già ribadito la sua volontà di rimanere in Francia e attende solo il club parigino per parlare del rinnovo.

Al momento l’offerta dei parigini non convince il portiere italiano e sembrano essere interessati a lui alcuni club della Premier League e soprattutto il Bayern Monaco viste le condizioni fisiche e l’età di Manuel Neuer.