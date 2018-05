Donnarumma Milan, le ultime notizie di calciomercato: i tifosi rompono col portiere, Mirabelli non sembra volerlo trattenere

Il Milan venderà Gianluigi Donnarumma? Probabilmente sì, qualora dovesse arrivare l’offerta giusta. Il Milan è in Europa e questo è un bene per le casse rossonere, ma per rimpinguarle bisognerà cedere qualcuno. Donnarumma è l’indiziato numero uno perché la pressione di Mino Raiola si fa sentire e con l’Atalanta è arrivato un doppio strappo, decisivo. Prima lo stesso Donnarumma ha dato la maglia ai tifosi, che hanno rifiutato; poi Mirabelli, per la prima volta, non ha chiuso del tutto all’addio del portiere. Se alla porta del Milan bussasse qualcuno con un bel gruzzoletto, Donnarumma potrebbe salutare.

Quanto costa Gigio? L’accordo sulla parola è di cinquanta milioni di euro, ma è possibile che il Milan possa alzare la richiesta e venderlo a sessanta milioni di euro. Il Real Madrid lo voleva un po’ di tempo fa, ma il Paris Saint Germain è forse la squadra più interessata anche perché ha ottimi rapporti con Mino Raiola. Donnarumma paga i recenti errori con Juventus e Atalanta, ma soprattutto un rapporto col Milan mai messo veramente in chiaro: ha sempre detto di amare i rossoneri, ma il suo agente ha fatto di tutto per portarlo via. Probabilmente ci riuscirà a breve, il Milan non è più così convinto di riuscire a tenerlo.