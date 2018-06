Gianluigi Donnarumma può restare al Milan, dato che non ha più le mille pretendenti di un anno fa: il punto di mercato sul portiere

Gianluigi Donnarumma ha meno appeal sul mercato rispetto a un anno fa. Il portiere del Milan è stato intercettato al battesimo del nipote e ha parlato della sua situazione sul calciomercato: «Sono un giocatore del Milan, non so ancora nulla del mio futuro, sono in vacanza». Poche e semplici parole, quasi di circostanza. Bisogna aggiungere che le pretendenti sono in calo e per Donnarumma non sarà facile cambiare aria in questa sessione di calciomercato. Si era parlato di Real Madrid per lui, ma i blancos sono intenzionati a puntare su De Gea del Manchester United. Storia simile anche per il Paris Saint Germain: erano i più interessati, ma ora stanno per chiudere per Buffon e quindi ogni discorso per Gigio è rimandato a data da destinarsi. Rimane il Liverpool, ma il pressing dei Reds non è mai stato così forte da far pensare a un interesse concreto, per ora.

Un anno fa, di questi tempi, stava scoppiando il caso Donnarumma. Il portiere, in scadenza a giugno 2018, ha tardato a firmare il rinnovo e lui e l’agente Mino Raiola si sono attirati le antipatie del pubblico rossonero. Alla fine ha prevalso l’amore per il Milan, anche se il contratto siglato coi rossoneri è stato uno dei più remunerativi tra quelli stipulati in Serie A nell’ultimo anno. Adesso Donnarumma non è più quel portiere cercato da tutto il mondo. L’annata non è stata negativa, anche se il ricordo più recente viene dalle papere in finale di Coppa Italia. Non ci sono offerte per il giocatore, che il Milan valuta settanta milioni di euro. Il Real Madrid e il Paris Saint Germain guardano altrove, il Liverpool non si muove. Rimangono le piste in Serie A, ma per ora sembrano quasi impossibili.