Donnarumma supereroe del Psg, Daniele Dellera: «Ci vuole rispetto per uno che giocava in Serie A a 16 anni. La sua fortuna è stata incontrare un talent scout»

L’analisi di Daniele Dellera sulla prestazione di Gianluigi Donnarumma in Liverpool-Psg, con i due calci di rigore parati. I dettagli

«Donnarumma stavolta è il supereroe dei parigini. La rivincita dell’azzurro terrore dei rigoristi». E ancora: «Prima dei rigori il capitano Marquinhos si è avvicinato a Donnarumma e gli ha detto: “Questa è la tua partita”, e così è stato».

Il giorno dopo la qualificazione ai quarti di finale del Psg è il nostro portiere il personaggio di cui parla tutta Parigi. Il virgolettato è tratto dal Corriere della Sera, che gli regala uno spazio in prima pagina nell’edizione odierna, tra la notizia del sì dell’Ue al riarmo e la riapertura dell’inchiesta di Garlasco. C’è poi anche un commento firmato da Daniele Dellera che inizia così: «Rispetto per un campione che a 16 anni giocava in Serie A: Gigio Donnarumma. Nel Milan, poi, non in una squadra di formazione, educazione, dove si cresce, ti danno il tempo, compreso quello di sbagliare. Ha avuto la fortuna di incontrare un grandissimo talent scout, Sinisa Mihajlovic, cultura slava, portata al coraggio e al lancio dei giovani, al «vai e gioca senza paura», da quelle parti si fa così, nel calcio, nel basket, senza la minima timidezza»