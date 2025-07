Donnarumma torna in Serie A? L'indiscrezione di Raiola svela molte cose sul portiere. Ecco le dichiarazioni - Calcio News 24

Donnarumma, le parole di Mino Raiola fanno riflettere su quello che sarà il futuro del portiere del PSG

Le ultime notizie sul futuro di Gianluigi Donnarumma sono state chiarite da Enzo Raiola, procuratore del portiere, durante un’intervista rilasciata fuori dalla sede dell’Inter a FCInterNews1908. Nonostante le tante voci di calciomercato che lo vedono spesso accostato alla Juventus o ad altri club italiani, Raiola ha precisato che la sua visita all’Inter non aveva nulla a che fare con Donnarumma.

«Mai parlato di Donnarumma», ha dichiarato Raiola. «L’Inter ha già un portiere, e se dovessero venderlo è un altro discorso, ma non abbiamo discusso di Gigio. Io sono qui per questioni legate all’Under 23, su alcuni giovani, non per Donnarumma». Le sue parole sembrano quindi spegnere le speranze di un possibile trasferimento in nerazzurro.

Il mercato del portiere resta invece blindato al PSG, club con cui Donnarumma ha un contratto in essere e dove sembra intenzionato a rimanere. In particolare, Raiola ha risposto alle domande riguardanti un possibile approdo alla Juventus, squadra che in passato aveva mostrato interesse per il calciatore.

Intervistato da Stile TV, l’agente ha confermato: «Al momento non c’è nessuna porta aperta in Italia e non credo sia il momento di tornare. Donnarumma si trova bene al PSG, ci sono alcune situazioni contrattuali da definire, ma escludo qualsiasi ritorno in Italia, almeno nel breve termine».

Queste dichiarazioni sembrano chiudere definitivamente il capitolo relativo al Donnarumma Juventus, escludendo un ritorno del portiere in Serie A nel prossimo futuro. Nonostante l’interesse forte dei bianconeri, il portiere azzurro è focalizzato sul suo percorso in Francia, dove continua a rappresentare un elemento chiave della squadra di Parigi.

In conclusione, il futuro di Donnarumma resta saldamente legato al PSG, con il club francese che può contare su uno dei migliori portieri al mondo, mentre in Italia le voci di mercato si affievoliscono, almeno per ora.