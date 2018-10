Donnarumma sereno: il derby per riprendersi la Curva

Una grande chance per Gianluigi Donnarumma di riprendersi il suo Milan

Gianluigi Donnarumma vuole riconquistare la curva e potrebbe farlo proprio contro l’Inter nel derby di domenica sera. Un periodo non al top per il numero 99 del Milan. Sia sotto dal punto di vista societario, sotto la guida dei cinesi e soprattutto dal punto di vista personale, con le scorie nel rapporto di Massimiliano Mirabelli, in contrasto molte volte con il procuratore del giocatore Mino Raiola. Alcune prestazioni non brillantissime, infatti, avevano irrobustito il muro creatosi tra il portierone e i tifosi. Come detto però ora le cose sono cambiate. E anche il rendimento sul campo del portiere sembra averne beneficiato.

Con il derby il giovane Gigio può mettere definitivamente alle spalle le incomprensioni e riconquistare la Curva, ancora mugugnante quando il pallone arriva sui piedi di Gigio. Per Donnarumma può essere la stagione del riscatto: da Gattuso a una dirigenza in sintonia con il suo procuratore, ora ha tutto per rendere al meglio.