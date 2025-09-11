Donnarumma: «Orgoglioso di vestire la maglia del Manchester City. Voglio raggiungere quell'obiettivo» - Calcio News 24

Donnarumma: «Orgoglioso di essere al Manchester City, voglio scrivere la storia». Il portiere italiano si presenta così

Gianluigi Donnarumma ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo portiere del Manchester City, affidando al sito ufficiale del club inglese le sue sensazioni dopo l’arrivo in Premier League. L’ex numero uno del PSG e del Milan si è detto entusiasta della nuova avventura, determinato a lasciare il segno anche con la maglia dei Citizens.

«Sono davvero felice ed emozionato di essere qui, in uno dei migliori club del mondo», ha dichiarato Donnarumma. «Il Manchester City ha una storia importante alle spalle, ma soprattutto ha una mentalità vincente. So di avere una grande responsabilità, ma sono orgoglioso di far parte di questo progetto e pronto ad aiutare la squadra a continuare a vincere».

Il passato e la crescita

Nel suo discorso, Donnarumma ha anche voluto ricordare le tappe fondamentali della sua carriera, ringraziando i club che lo hanno lanciato e consacrato: «Il Milan e il PSG mi hanno dato tanto, sia dal punto di vista calcistico che umano. Ho vinto diversi trofei e fatto esperienze indimenticabili. Sarò sempre grato a entrambe le società per avermi permesso di crescere e diventare il portiere che sono oggi».

Nonostante la riconoscenza verso le sue ex squadre, il presente parla inglese: «Ora sono totalmente concentrato sul City. Voglio scrivere la storia qui, diventare un punto di riferimento per i tifosi e vincere il più possibile».

Un nuovo inizio

Donnarumma si è detto colpito dall’ambiente trovato a Manchester: «Lo stadio, il centro sportivo, le persone che lavorano qui… tutto trasmette professionalità e passione. Ho portato con me la mia famiglia per il primo giorno al club e siamo rimasti tutti impressionati. L’accoglienza è stata fantastica: sembra davvero di essere in una grande famiglia».

Il portiere della Nazionale italiana ha poi concluso l’intervista con uno sguardo al futuro: «Essere qui è un sogno che si realizza. Voglio vincere trofei, lavorare duramente ogni giorno e rendere orgogliosi i tifosi. Il mio obiettivo è chiaro: fare la storia con questa maglia».

Con queste parole, Donnarumma inaugura ufficialmente la sua nuova avventura in Inghilterra, pronto a difendere la porta del Manchester City con la stessa determinazione che lo ha reso uno dei migliori portieri al mondo.