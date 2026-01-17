Donnarumma pronto a tornare in Italia? La rivelazione a sorpresa sorprende tutti! Ecco cosa può succedere

Donnarumma, si riaccende la pista italiana: una rivelazione inaspettata apre nuovi scenari sul suo possibile ritorno in Serie A

Una finestra sul futuro resta aperta, e lo sguardo torna inevitabilmente verso l’Italia. Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, non esclude la possibilità di un ritorno in Serie A per il portiere della Nazionale. Intervistato dalla Rai, il procuratore ha sottolineato come l’estremo difensore si stia trovando bene al Manchester City, pur lasciando intendere che un legame speciale con il calcio italiano continua a esistere. Le parole di Raiola:

PAROLE – «Oggi al Manchester City sta trovando serenità con la squadra e con l’ambiente, e il progetto gli piace molto. Sta anche iniziando a capire il campionato inglese. L’altro giorno mi ha detto scherzando che giocare cinque o sei anni lì è un’avventura, ma era una battuta… Se però ci sarà la possibilità di tornare in Italia, la coglieremo».

INTER E JUVE ALLA FINESTRA? – Negli ultimi mesi il nome di Donnarumma è stato accostato con insistenza all’Inter e, in seconda battuta, anche alla Juventus come possibile approdo futuro. Un’ipotesi suggestiva, ma complicatissima da realizzare sul piano economico. Al di là della volontà del giocatore, infatti, convincere il Manchester City a privarsi del portiere della Nazionale rappresenterebbe un’operazione quasi proibitiva per le possibilità finanziarie dei club italiani.

