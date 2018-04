Doping, respinto il ricorso di Lucioni: squalifica di un anno confermata

Benevento, brutte notizie per Lucioni: il suo ricorso è stato respinto

Nulla da fare per Fabio Lucioni, il giocatore del Benevento, squalificato per doping dopo un controllo nel dopo-gara della sfida del 22 settembre contro il Torino aveva evidenziato l’utilizzo non consentito della sostanza Colostebol. Il Tribunale Nazionale Antidoping, infatti, ha confermato oggi la squalifica di un anno sancita dalla Prima Sezione.

Questo il comunicato diffuso sul portale di Nado Italia: «La Seconda Sezione del TNA respinge il ricorso proposto dal sig. Fabio Lucioni (tesserato FIGC) avverso la decisione adottata dalla Prima Sezione del TNA il 16 gennaio 2018, depositata con la motivazione il 16 febbraio 2018, nel procedimento a carico dello stesso e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata e condanna l’atleta al pagamento delle spese processuali, quantificate forfettariamente in euro 350,00».