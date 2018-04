Juventus, il dato che fa riflettere: il Benevento ha tirato più del Real Madrid

Dopo lo 0-3 con il Real Madrid, la Juventus ha sconfitto 2-4 il Benevento ma le statistiche evidenziano un dato: le Streghe hanno tirato più di Cristiano Ronaldo e compagni…

Scatta l’allarme difesa per la Juventus. I bianconeri hanno subito sei reti nelle ultime tre partite, sfatando il mito della difesa di ferro: una contro il Milan, tre con il Real Madrid in Champions League e due contro il Benevento. Concluso il periodo di imbattibilità di Gigi Buffon, la retroguardia juventina in otto giorni ha evidenziato crepe preoccupanti, con Chiellini, Benatia and Co. che non sono riusciti ad impedire, come invece da abitudine, la creazione di palle gol agli avversari.

E un altro dato, evidenziato da La Stampa, fa riflettere più di tutti: il Benevento ha tirato più del Real Madrid. La formazione campana ha concluso 17 volte verso la porta di Wojciech Szczesny contro le 14 occasioni create da Cristiano Ronaldo e compagni. E due delle sei reti subite nelle ultime tre gare sono arrivate su calcio d’angolo (quello di Bonucci e quello di Diabatè): non marginale il dato anagrafico, con Daniele Rugani unico dei cinque centrali ad avere meno di 30 anni. Massimiliano Allegri chiamato a trovare una soluzione, la difesa bianconera traballa…