Doppietta Vlahovic, arrivano i primi sigilli con la Fiorentina per l’attaccante

Doppietta Vlahovic, la Fiorentina cade a Cagliari ma il serbo classe 2000 realizza i suoi primi gol in Serie A con la maglia viola

Il pomeriggio non è stato dei migliori, ma di certo Dusan Vlahovic non lo dimenticherà con facilità. La sua Fiorentina è nettamente caduta sotto i colpi di un ispirato Cagliari. La prova individuale del serbo, però, è positiva.

All’interno dei novanta minuti sono arrivati i primi due gol in Serie A con la maglia della Fiorentina per il serbo, classe 2000. Si era già iscritto al tabellino in Coppa Italia, ma la prima doppietta in campionato ha tutto un altro sapore.