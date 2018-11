Perisic, un Immobile al contrario: stupisce in nazionale, stecca con l’Inter

Da una parte la Croazia si coccola il suo talento spesso decisivo, dall’altra l’Inter aspetta ancora di vedere il Perisic dei tempi migliori

Il confronto con Ciro Immobile calza a pennello a Ivan Perisic nel contesto del rapporto tra prima squadra e nazionale. Ma mentre il laziale fatica a trovare il giusto feeling con la maglia azzurra, per l’esterno croato le difficoltà sono diametralmente opposte: le ottime prestazioni con la maglia a scacchi, spesso condite con assist e gol, si alternano infatti con le prove opache offerte in casa Inter dal post Russia in avanti.

Ad essere precisi, è dalla fine del 2017 che Ivan Perisic sta registrando un costante calo di rendimento nelle prestazioni con i nerazzurri. Nelle 16 presenze accumulate in questa stagione con l’Inter, il croato ha messo a segno solo due reti e raccolto numerose note negative. Un rendimento complessivamente insufficiente che tuttavia non ha mai messo in discussione la sua titolarità. Per Luciano Spalletti, infatti, Perisic è e resta un calciatore insostituibile. Bisogna solo attendere che recuperi la giusta condizione fisica… e soprattutto, che ritrovi le giuste motivazioni per tornare a graffiare anche in maglia nerazzurra.