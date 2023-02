Dortmund, Terzic: «Chelsea? Sono cambiati tanto e sarà difficile decifrarli»

Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida contro il Chelsea

«Li abbiamo studiati dopo il sorteggio, ma poi c’è stato un gran movimento a gennaio. Hanno lasciato vecchi giocatori chiave e ne sono arrivati di nuovi. Attualmente siamo in una fase di grande forma, anche se tutto non è ancora al 100%. Il campionato però qui non conta, si riparte da zero. Vedo tutti coinvolti, i giovani ci credono e per questo stiamo lavorando. Abbiamo bisogno almeno di una vittoria in casa».