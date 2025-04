Sampdoria, Dossena: «La situazione è ormai tragica, stanno buttando via la storia di un club! Retrocessione? Mi auguro una cosa»

Le parole di Giuseppe Dossena, ex calciatore della Sampdoria, sul momento di crisi della squadra blucerchiata in Serie B

Giuseppe Dossena ha parlato a La Gazzetta dello Sport della crisi della Sampdoria in Serie B.

SITUAZIONE – «La situazione è tragica, ma c’è ancora una fiammella molto flebile per rimediare. Il presidente deve assumersi le responsabilità del proprio ruolo. Deve venire a Genova per farlo, mentre l’impressione che ha dato sino ad ora è di superficialità, impreparazione, nonché incoerenza in determinate situazioni. Il calcio non è la cosa più importante del mondo, ma dinnanzi alla passione della gente devi restituire altrettanta passione».

MANFREDI – «Non so perché lui abbia fatto questo passo, né mi interessa. Non puoi buttare nel cestino la storia di una squadra di calcio, non te lo puoi permettere. Il calcio non è un gioco, non è un hobby, né tantomeno un passatempo. E’ necessario prenderlo seriamente».

RETROCESSIONE – «Credo che Manfredi, almeno un’ora al giorno, si debba dedicare al piano B. Nel caso in cui dovesse spegnersi la fiammella non può arrivarci impreparato un’altra volta. Sono certo che nella sua professione sia molto attento. Gli chiedo che si dimostri altrettanto professionale con la Samp».